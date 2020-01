Torna a Chieti Nicola Fiore e lo fa subito alla grande. Dopo la firma arrivata martedì, ieri pomeriggio nel recupero della quattordicesima giornata del campionato di serie D, il centrocampista vastese ha dimostrato quanto le sue caratteristiche possano servire al gruppo neroverde. Entrato al posto di Zanetti intorno al dodicesimo del secondo tempo, Fiore ha permesso alla sua nuova squadra di cambiare passo e conquistare una vittoria che mancava da due giornate (due pareggi consecutivi). Contro la Folgore Veregra un assist per il gol decisivo di Dos Santos ed un palo colpito alla mezz’ora per lui. Con questa vittoria la squadra di mister Ronci si è riavvicinata alla zona playoff.

Qualcuno sperava in un suo ritorno a Vasto, ma il giocatore ha scelto Chieti a tre anni di distanza dal suo ultimo campionato disputato con i neroverdi (in C2 nella stagione 2011/12) prima dell’esperienze con il Catanzaro (C1) e Teramo (C2 e Lega Pro). Nella prima parte di stagione Fiore aveva scelto Campobasso, ma poi, dopo la richiesta della società chietina di rivolerlo tra le proprie mura, non ha avuto dubbi e si è ripresentato dalle parti dell'Angelini. Per questa volta il suo ritorno a Vasto è stato rimandato, e chissà se bisognerà aspettare poi così tanto in futuro per rivederlo vestire i colori biancorossi della sua città.