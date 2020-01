Sta diventando ormai un rituale tradizionale quello di passare da Vasto per una serata durante il ritiro invernale. Per il team Nippo Vini Fantini, che ieri si è radunato per preparare la stagione 2016, sabato sera ci sarà un appuntamento in città per un brindisi benaugurale insieme a tutti gli appasionati di ciclismo. Così, se l'anno scorso gli orangeblue si erano ritrovati con i soci del Ciclo Club Vasto, su iniziativa di Rocco Menna, quest'anno l'appuntamento sarà alle 18 presso il punto vendita DGiraffa, in via Pitagora. Protagonista assoluto sarà Damiano Cunego che, nella scorsa stagione, ha scelto il team italo-giapponese [GUARDA].

"L’evento sarà il debutto in pubblico ufficiale, con il team #OrangeBlue, per il nuovo DS Fukushima, che fornirà al team prezioso supporto in tutto il calendario asiatico. Con lui anche il campione nazionale giapponese Kuboki e il campione nazionale under23 nipponico Koishi. Gli altri volti nuovi presenti saranno lo sloveno Grega Bole e lo scalatore italiano Gianfranco Zilioli".

Il marchio di abbigliamento vastese, "che ha già vestito il management del team NIPPO Vini Fantini nel 2015 per l’abbigliamento casual, anche nella stagione 2016 sosterrà il team con una linea di prodotti dedicata che sarà inaugurata proprio durante l’aperitivo con il team. In occasione dell’evento infatti Damiano Cunego e compagni, avranno modo di indossare la nuova collezione 2016 scelta da Raffaele Di Giacomo, titolare e fondatore del brand DGIRAFFA".