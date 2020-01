Buone notizie per il settore giovanile della Vastese Calcio, del Cupello e dell’U.s. San Salvo. Nella lista delle convocazioni per il primo allenamento della Rappresentativa Juniores abruzzese -che partirà il prossimo giugno 2016 per disputare il cinquantacinquesimo appuntamento del Torneo delle Regioni- compaiono Pierluigi Colitto (U.s. San Salvo), Giampiero Di Pietro (Vastese), Simone Tucci (Cupello Calcio), Gianmarco Vicoli (U.s. San Salvo), Paolo Tascione (Cupello Calcio) e l'ex Vastese Piersilvio Lavorgna.

Giovedì 17 dicembre i cinque giovani ragazzi saranno impegnati dalle 14:30 nella seduta di allenamento che si terrà presso il Campo Comunale di Scafa agli ordini del tecnico Gabriele Airelli.