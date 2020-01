State attenti alle persone cui aprite la porta di casa. Chiedete sempre un documento che consenta di riconoscere la persona e l'attività che svolge. Sono le raccomandazioni delle forze dell'ordine, che mettono in guardia in cittadini dai falsi addetti alle caldaie che circolano da diversi giorni nel Vastese.

Truffatori che si fingono addetti al controllo della funzionalità dei bruciatori chiedono non meno di 100 euro per una revisione che, in realtà, non hanno mai attuato.

Ma, spesso, sono anche ladri che arraffano gli oggetti di valore che trovano in casa e li nascondono nella cassetta degli attrezzi. Alcuni episodi del genere sono stati segnalati a San Salvo.