Il Meetup Histonium 5 Stelle organizza per venerdì 11 dicembre un convegno sul Partenariato per il Commercio e gli Investimenti" (sigla in inglese TTIP). L'incontro si terrà, alle ore 18,00, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso in vico Raffaello (Cattedrale di San Giuseppe).

Interverranno i relatori Antonio De Lellis, curatore, insieme ad Alessandro Cianci, co-autore. del libro "Il Giubileo del debito".

Scopo del convegno, quello di approfondire importanti tematiche su un accordo commerciale di libero scambio tra Stati Uniti d'America e l'Unione Europea in corso di negoziato dal 2013. Tale accordo inciderà profondamente su prevalenti settori economici (alimentare,del farmaco, finanziario e delle telecomunicazioni in primis).

Si invita la cittadinanza tutta ed i rappresentanti delle istituzioni locali a partecipare numerosi.