Il Natale è alle porte e gli eventi che ne anticipano l’avvento sono diversi in questo periodo. A Monteodorisio sabato 12 dicembre 2015 si terrà l’appuntamento ‘Natale nel Borgo', organizzato dal gruppo giovani ‘La Sorgente’, l’associazione bandistica ‘Città di Monteodorisio’ e dalla Pro Loco, con il patrocino del Comune.

Dalle 17:00 in poi in piazza Umberto I sarà possibile gustare piatti tipici, acquistare creazioni artigianali e molto altro negli stand allestiti per l’occasione. Il centro sarà popolato da attrazioni per grandi e piccini e ad aprire il lungo pomeriggio ci sarà la Carrozza di Babbo Natale trasportata dai cavalli e accompagnata dalla presenza di piccoli elfi.

L’evento, se pur rivolto a tutti, riserverà ai più piccini diverse attività come poter scrivere la letterina a Babbo Natale, giocare alla ruota della fortuna e alla grande Tombolata, nella quale sono previsti moltissimi premi. Il tutto sarà accompagnato dalle note natalizie della ‘Babbo Band’ e da quelle dei tradizionali Zampognari. Iscrizione agli stand ancora aperta (per maggiori info contattare il 3485237570 oppure il 3204246786).