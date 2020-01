"Dicembre non sarà un mese neutro". Lo annuncia alla platea di Confindustria Chieti-Pescara e Assomineraria il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, nel convegno L'Abruzzo e gli idrocarburi: realtà e prospettive.

Agli imprenditori petroliferi ha detto che "dicembre vedrà dei cambiamenti normativi", in relazione alle regole con cui vengono dati i permessi di estrazione. Per il governatore, va superata "quell'astuzia che le imprese del petrolio hanno infilato nello Sblocca-Italia".

"Incontro proficuo" - "Oggi è stato un incontro proficuo e importante per scongiurare la petrolizzazione del mare Adriatico. Auspichiamo, ora, un ravvedimento operoso da parte del Governo". Lo ha detto il Vice Presidente del Consiglio regionale, Lucrezio Paolini, a margine dell'incontro dei delegati delle Regioni che hanno promosso i referendum contro le trivelle in Adriatico, su cui è arrivato il primo via libera da parte della Corte di Cassazione.

L'incontro si è svolto a Roma, nella sede della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province Autonome.

"Nutriamo speranza - ha aggiunto Paolini - affinché il Governo possa riveda la sua posizione sul tema".

ANSA