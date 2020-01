Iscrizioni aperte all’Università delle Tre Età di Cupello, che dall'11 gennaio partirà con 23 corsi in programma.

"Con la presentazione del 7 dicembre - spiegano dall'Unitre - ha preso ufficialmente il via la Sezione di Cupello dell’Università delle Tre Età Città del Vasto. L’offerta didattica per l’Anno Accademico 2015/2016 si compone di ben 23 corsi, di cui 11 di ascolto e 12 pratici. Le lezioni si terranno tutte a Cupello in Corso Mazzini 1, presso il Palazzo Comunale, nei locali messi a disposizione dall’amministrazione locale. Questi i componenti il Comitato Scientifico e il corpo Docenti: Fernando Antenucci, Michelina Antenucci, Melania Bellano, Roberto Boschetti, Fabio Bruno, Tonino Cicchini, Anna Cimino, Gianna Colamarino, Dino D’Ercole Antonella D’Alberto, Maria Pia Di Francesco, Daniela Di Scerni, Maria Giovanna Di Stefano, Marisena Di Stefano, Martina Farina, Valentina Fitti, Don Nicola Florio, Giovanni Galante, Carmen Giuliano Fabio Masci, Nicola Palena, Simone Piccirilli, Letizia Pomponio, Antonella Ranalli, Michele Reale, Carmine Ricciardi, Manuela Ricciardi, Paola Saraceni, Angela Stanisci, Gino Stella, Iolanda Zappacosta".

Il costo della Tessera Associativa annuale è di 20 euro, costo d’iscrizione per ogni singolo corso 10 euro. I Soci della Sede di Vasto possono accedere ai corsi versando la sola quota d’iscrizione di 10 euro per ogni singolo corso.

La Segreteria è aperta tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20 presso la Biblioteca Comunale di Cupello. Per informazioni telefonare al 338.3104091 oppure visitare la pagina Facebook (clicca qui).

Inizio lezioni a partire dal Lunedì 11 Gennaio 2016.

Corsi di ascolto

1. Attualità e la Costituzione

2. Cinematografia

3. Degustazione Vino e Olio

4. Malattie delle Piante

5. Informatica

6. Inglese

7. Lavoro e Welfare

8. Omeopatia e Fitoterapia

9. Scrittura Creativa

10. Storia dell'Arte

11. Teologia e Filosofia

Corsi pratici

12. Ballo Folk e Popolare

13. Cesteria e Intreccio

14. Chitarra

15. Cucina

16. Disegno e tecniche pittoriche

17. Ginnastica dolce anti-età

18. Impaglio sedie

19. Lavoro a maglia

20. Make-up, trucco perfetto

21. Pasta “Fatta in casa”

22. Sartoria

23. Training Autogeno