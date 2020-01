Per il secondo anno consecutivo l'U.s. San Salvo conquista la finale di Coppa Italia. Questo pomeriggio al Davide Bucci la formazione di mister Rufini ha chiuso la gara sull'1-1, ipotecando così il passaggio del turno. Saluta questa competizione la Vastese, quest'oggi in campo con i suoi due nuovi acquisti Digifico e Giansante, con Della Penna capitano dal primo minuto. Una partita non troppo ricca di emozioni e molto equilibrata, segnata dai gol di Tarquini prima e Antenucci dopo. Gli ospiti sono rimasti in dieci negli ultimi trenta minuti della gara a causa dell'espulsione per proteste di Sorianello. Domenica 3 gennaio i biancazzurri sfideranno il Pineto che nell'altra semifinale ha pareggiato 1-1 con la Renato Curi Angolana (all'andata finì 2-1 a favore dei teramani). Non avranno la possibilità di vendicarsi gli uomini del presidente Evanio Di Vaira dopo la sconfitta ai rigori dello scorso anno proprio in finale con l'Angolana. Terna tutta al femminile quest'oggi con l'arbitro Stefania Menicucci di Lanciano e le assistenti Mainella di Lanciano e Caporale di Pescara.

La partita- A distanza di tredici giorni, San Salvo e Vastese tornano a sfidarsi nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. I biancorossi si presentano al Bucci con il 442 ( a tratti alternato ad un 433 con Faccini spostato in avanti) schierato in campo da mister Colavitto. Trai pali il neoacquisto Digifico, supportato nel reparto difensivo dai centrali Natalini e Luongo, sulle fasce De Fabritiis e Sorianello (espulso per proteste nella ripresa). A centrocampo Della Penna (con la fascia da capitano) e Di Pietro, sugli esterni Marfisi da una parte e Faccini dall’altra. Davanti Tarquini ed il nuovo arrivato Giansante. Anche Rufini opta per il 442 con Colanero trai pali, in difesa al centro prima partita da titolare per Conte affiancato da Ianniciello. Sulle fasce Ramundo e Felice. A centrocampo Triglione e Quaranta con Colitto e Ferrante sugli esterni. Davanti la coppia Antenucci e Consolazio. Il primo tempo non è caratterizzato da grandi emozioni nei primi trenta minuti. Le due squadre cercano di trovare uno spiraglio nella difesa avversaria, ma entrambe si muovono bene in fase difensiva, concedendo pochissime palle gol degne di nota. Nonostante questo, al trentesimo il risultato si sblocca. A realizzare l’1-0 è la Vastese. De Fabritiis serve in area con un cross da geometra Tarquini che di tacco colpisce il palo e poi vede la sfera entrare in porta (1-0). Quarto gol per lui nell'arco di tre giorni (tripletta domenica col Sambuceto ed il sigillo di questo pomeriggio). Passano otto minuti e la risposta del San Salvo arriva dai piedi di Antenucci. Il numero undici di casa s’incarica di battere una punizione dal limite dell’area. La sua conclusione finisce direttamente in porta e Digifico non può nulla (1-1). Con questo risultato si chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa i biancorossi provano comunque a fare la propria partita, consci di aver detto addio alla finalissima visto e considerato il 3-0 dell’andata. Come se non bastasse, al cinquantanovesimo Sorianello si fa espellere per proteste e così gli uomini di Colavitto rimangono in dieci. Intanto i sansalvesi mettono in campo Merinelli e Di Ruocco, rispettivamente al posto di Antenucci e Ferrante. Nei minuti finali è Marinelli a sfiorare la rete del 2-1 colpendo la traversa su una conclusione in area. La sua posizione comunque viene ritenuta irregolare dall'assitente di Menicucci. Passano i minuti, il risultato non cambia ed arriva il triplice fischio che regala il passaggio del turno al San Salvo e la finale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo.

U.s. San Salvo-Vastese Calcio 1-1

reti: Tarquini 30’, Antenucci 38’

ammoniti: Ianniciello (S), Di Pietro (V)

espulso: Sorianello

San Salvo: Colanero, Felice, Ramundo, Triglione, Ianniciello (all’81’ entra Izzi), Conte, Ferrante (al 65’ entra Di Ruocco), Quaranta, Consolazio, Colitto, Antenucci (al 65’ entra Marinelli); a disposizione: Cialdini, Vicoli, D’Alò, Torres. Allenatore: Rufini

Vastese: Digifico, De Fabritiis, Sorianello, Di Pietro, Luongo, Natalini, Faccini, Della Penna (al 70’ entra D’Alessandro), Tarquini (88' entra Balzano), Marfisi, Giansante; a disposizione: Cattafesta, Guerrero, Persichitti, Benvenga, Iaboni. Allenatore: Colavitto

arbitro: Stefania Menicucci da Lanciano, assistenti Mainella di Lanciano e Caporale di Pescara