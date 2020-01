Movimento Vasto. E' il nuovo soggetto politico appena fondato in città in vista delle elezioni comunali del 2016. A dare notizia della nascita di Movimento Vasto è il portavoce, Maurizio Santulli: "Il nostro gruppo politico si presenterà in una conferenza stampa convocata per venerdì, alle 17:15, presso il Caffè Torretta di piazza Verdi".

In quella occasione, i fondatori chiariranno gli obiettivi della neonata formazione politica.

Le elezioni 2016 si terranno molto probabilmente a giugno. A 7 mesi dal voto Vasto è già entrata in campagna elettorale.