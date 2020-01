"Quel flauto è tutta la mia vita. Aiutatemi a ritrovarli". È il disperato appello di Klaus-Peter Diehl, artista di strada che, dopo aver lasciato il suo lavoro in banca e i concerti in mezza europa si guadagna da vivere suonando per le strade d'Abruzzo [la sua storia su www.storieabruzzesi.it]. Ma, due giorni fa, mentre era a Vasto e stava facendo ritorno al suo camper, con cui si sposta per la regione, due persone gli hanno portato via la borsa, dove c'erano il tablet, l'mp3 ma, soprattutto, il suo prezioso flauto: uno Johannes Hammig, con foro d'ingresso del fiato in oro, realizzato a mano.

Per Klaus è qualcosa di più che un semplice strumento musicale, è tutta la sua vita. L'artista di strada tedesco ha raccontato di essere stato seguito da due stranieri, "due arabi", scrive lui in una mail. Ha chiesto aiuto e ha lasciato anche un biglietto, con i suoi contatti, a Silvia, titolare di un'attività del centro storico di Vasto, che lo ha poi consegnato a noi. "Ho dormito malissimo stanotte - scrive Klaus -. Spero che abbiano preso i soldi e gli apparecchi elettronici e buttino via il flauto". Noi rilanciamo l'appello, nel caso qualcuno si trovasse ad avere indicazioni da fornire Diehl per fargli ritrovare il suo amato flauto. La sua mail è diefloete@gmail.com.