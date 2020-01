La Sasi comunica che "per eseguire l’intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Impicciato del comune di Perano, dalle ore 9 del giorno 10 dicembre 2015 fino alle ore 6 del giorno 11 dicembre 2015, verrà sospesa la fornitura idrica".

I comuni interessati sono: Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Casoli, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorosio, Perano, San Buono, Torino di Sangro, Villalfonsina, Vasto. "Il servizio - assicurano dalla Sasi - verrà ripristinato nel più breve tempo possibile".

Intanto a Cupello l'associazione "Il Cambiamento" organizza, per venerdì prossimo, un incontro con i vertici della Sasi e le istituzioni: "Trascorsi quattro mesi, - spiegano gli organizzatori - l'associazione 'Il Cambiamento' e il gruppo consiliare promuovono un dibattito pubblico tra i cittadini di Cupello, i vertici della Sasi spa e le istituzioni locali. Quello che si chiede è una verifica sugli impegni presi e di avere traccia rispetto agli investimenti futuri. Un atto di trasparenza e di correttezza verso un comunità che troppo spesso soffre la mancanza di acqua potabile e le cui ragioni sono, ai più, sconosciute. Verificare se le azioni promesse in agosto abbiano avuto seguito e se queste garantiranno per il futuro minori difficoltà e maggiore programmazione. Soprattutto d'estate, Cupello 'soffre la sete', mentre altrove l'acqua viene erogata con regolarità. L’acqua potabile è un bene di tutti, la sua qualità deve essere massima e l’accesso ad essa deve essere consentito con pari dignità senza alcuna distinzione. Questo è un diritto fondamentale dei cittadini e le istituzioni devono vigilare affinché il servizio venga assicurato".