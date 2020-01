E' in programma il 13 dicembre prossimo a Vasto il concerto di Hugo Race. Il musicista australiano si esibirà a partire dalle 21 sul palco del Teatro Rossetti.

Lo spettacolo è organizzato da Arci, associazione Agorà e Nam (New acoustic music festival) in collaborazione col Comune di Vasto.

I biglietti, del costo di 10 euro, sono acquistabili in prevendita presso il circolo Arci di corso Plebiscito.

Hugo Race. Dopo l'esordio nei BadSeeds di Nick Cave, Hugo fonda, nel 1985, The Wreckery, band che si contraddistingue nella scena art-punk australiana al punto da diventare un vero e proprio culto; nell'89 ha invece inizio la sua lunga avventuraswamp-blues con i True Spirit, con i quali pubblica negli anni ben 14 album. Nel frattempo, avvia altri progettiin collaborazione con i Sacri Cuori, cheinsieme a Hugo diventano Hugo Race Fatalists, due album ed un EP pubblicati con loro, in cui le atmosfere più psichedeliche che si respirano nei pezzi dei True Spirit lasciano spesso spazio a digressioni di matrice blues.

Sempre alla ricerca di un sound mai sentito prima, avvia con Chris Eckman e Chris Brokaw il progetto Dirtmusic (desert blues), nato e sviluppato in Mali con la preziosa collaborazione di musicisti africani del calibro di Samba Tourè. Nel corso della sua significativa permanenza in Sicilia fonda con Marta Collica e Davide Mahony, forma i Sepiatone, per due album tra i più belli della sua carriera. E dà alla luce il capolavoro di antropologia musicale denominato “The Merola Matrix”. Song With OtherStrangers invece, è un progetto che lo vede in line up con Cesare Basile, Marta Collica, John Parish, Manuel Agnelli, tra gli altri, mentre LDO (Long DistanceOperators) è un nuovissimo progetto avviato con la violinista belga Catherine Graindorge: un album verrà pubblicato entro il 2016.