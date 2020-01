Questa mattina (10 dicembre) alle 11, nel cimitero di San Salvo, parenti e amici potranno salutare per l'ultima volta Berardino Cerroni, il giovane di 38 anni anni morto ieri in un drammatico incidente sulla Statale 16 [LEGGI].

La moto sulla quale viaggiava insieme alla moglie ha impattato violentemente contro un camioncino in località "Le Morge" in territorio di Torino di Sangro. Per lui non c'è stato nulla da fare. La 35enne invece è stata portata in eliambulanza a L'Aquila in gravi condizioni; dopo le prime ore di apprensione, ora dovrebbe essere fuori pericolo. Sull'incidente indagano i carabinieri di Torino di Sangro e Fossacesia.