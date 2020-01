Giornata di sport divertimento quella di ieri per i bambini che hanno partecipato alla 1ª edizione del Torneo di Natale di calcio a 5 categoria pulcini. Ad organizzarlo, presso il centro sportivo della Promo Tennis, sono stati gli allenatori del settore giovanile della Vastese calcio a 5 che, quest'anno, nella sua seconda stagione dopo la ri-fondazione, punta decisamente forte sul vivaio.

La Vastese calcio a 5 ospite all'Edicola del Bar Walter [GUARDA]

Dopo un primo girone all'italiana, con le sfide giocate sotto l'occhio attento degli allenatori vastesi Giampaolo Porfirio e Marco Mileno, ad aggiudicarsi la vittoria finale sono stati i ragazzini del Paglieta, che hanno battuto la PromoTennis, mentre la Vastese ha conquistato il terzo posto vincendo con il Tollo. "Una bella giornata di sport - commenta mister Porfirio - in cui si sono divertiti i bambini in campo e i genitori venuti ad assistere al torneo. Stiamo cercando di costruire, passo dopo passo, un bel settore giovanile, per garantire longevità al calcio a 5 a Vasto".