Un ordigno della Seconda Guerra Mondiale a poca distanza dal centro commerciale 'Oasi - Costa Verde' di Montenero di Bisaccia; il ritrovamento è avvenuto in terreno agricolo non lontano dalla sede stradale. Stamattina gli artificieri dell'11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia (unità specialistica alle dipendenze della Brigata Pinerolo) hanno provveduto al disinnesco e alla sua neutralizzazione

L'ordigno, una granata di artiglieria da 94mm del tipo HE di fabbricazione inglese, è stato stabilizzato e messo in sicurezza del team EOD (Explosive Ordnance Disposal) della Caserma "Sernia" di Foggia. La granata è stata rimossa e trasportata in località San Biase presso la cava Molino per il successivo brillamento. Presenti sul posto il sindaco di Montenero di Bisaccia, i carabinieri, la polizia municipale e gli operatori sanitari che hanno creato la cornice di sicurezza necessaria alla neutralizzazione dell’ordigno.

Nel 2014 sono stati due gli ordigni ritrovati nel Vastese: uno a Furci [LEGGI] e uno a Cupello [LEGGI], fatto brillare nella stessa cava usata oggi [IL VIDEO].