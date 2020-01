La Magia del Gospel nell’attesa del Natale. Torna il consueto appuntamento pre-natalizio con il Concerto di Natale degli Angel’s Eyes Gospel Choir. Domenica 13 dicembre, dalle ore 21:00 in poi, il coro gospel vastese salirà sul palco dell’Auditorium della Parrocchia di San Paolo a Vasto per prendere parte ad un’altra performance in pieno stile Gospel. Tante novità per quanto riguarda il repertorio, con nuovi brani in scaletta. Una serata per iniziare a vivere pienamente lo spirito natalizio attraverso l’energia degli Angel’s Eyes.

A circa un mese dall’ennesima esperienza formativa vissuta alla Gospel Connection di Assisi, il coro gospel vastese torna ad esibirsi davanti al suo pubblico nel consueto appuntamento del Concerto di Natale. Come accade da diversi anni, gli Angel’s Eyes saliranno sul palco dell’Auditorium San Paolo offrendo al proprio pubblico un repertorio composto da brani natalizi e canti gospel, alcuni di questi mai eseguiti sino ad ora in concerto dai coristi in tunica blu. In quest’ultimo mese, avendo avuto la possibilità di lavorare assieme ai musicisti e docenti americani presenti ad Assisi, il coro ha avuto modo di preparare nuovi brani da inserire nel proprio repertorio. Anche in quest’occasione non mancherà al piano Marco Bassi, alla batteria Davide Marcone e al basso Nicola Di Camillo.

Domenica 13 dicembre la serata avrà inizio alle ore 21:00 quando, sicuramente, Don Gianni Sciorra, parroco della Chiesa di San Paolo, aprirà il concerto con i suoi tradizionali auguri. Costo del biglietto di 5 euro, mentre per avere la prevendita è possibile contattare il numero 3497511861 oppure il 347 6850594. Per maggiori informazioni visitare la pagina facebook degli Angel's Eyes oppure il sito dell'associazione.