Per la terza volta in appena due settimane, San Salvo e Vastese tornano a sfidarsi questo pomeriggio nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Al Davide Bucci i padroni di casa ospiteranno una Vastese rimasta in testa alla classifica del girone insieme al Paterno dopo la vittoria ottenuta a Sambuceto. I ragazzi di mister Rufini, potendo contare sul 3-0 dell’andata, faranno comunque la loro partita per centrare anche quest’anno la finalissima. Si attendono notizie riguardo alla situazione di Vito Marinelli, fino a pochi giorni fa vicinissimo alla firma proprio con la Vastese. Il capitano dei biancazzurri potrebbe scegliere comunque un’altra destinazione e in queste ore si sta cercando di capire quale sarà il suo futuro.

Per quanto riguarda le assenze, mancheranno all’appello Giuliano (squalificato) tra le fila biancorosse, mentre a San Salvo tornano a disposizione Triglione, Ianniciello e Conte (fuori ancora D’Aulerio). Le formazioni che scenderanno in campo tra poche ore potranno subire delle modifiche rispetto a quelle presentate domenica nelle rispettive sfide di Francavilla e Vasto. Quello che è certo è che stavolta in campo non scenderà mister Rufini, il quale domenica scorsa ha dato una bella lezione di carattere alla sua squadra e spera di aver fatto recepire il messaggio a chi di dovere [LEGGI l’intervista al tecnico del San Salvo].In casa Vastese potrebbe essere la prima partita in biancorosso per i nuovi arrivati Digifico (in panchina già domenica con il Sambuceto) e Giansante, quest’ultimo potrebbe addirittura scendere in campo dal primo minuto.

A dirigere la gara sarà una terna tutta al femminile composta dall’arbitro Stefania Menicucci di Lanciano e dalle assistenti Mara Mainella e Lorenza Caporale di Pescara. Fischio d’inizio tra poche ore alle 14:30.