Tutto pronto per la 19ª edizione del presepe vivente dell'Istituto "San Francesco" di Gissi: aiutati dalle ultime belle giornate di sole, gli ospiti si sono adoperati, unitamente ad operatori e volontari, nella preparazione degli ambienti così da cercare di ricreare una piccola Betlemme nella pinetina adiacente alla struttura.

Come spiegato dagli organizzatori, "si tratta del 19° anno di una drammatizzazione che riscuote, ormai, una grande partecipazione in termini di afflusso di pubblico, che accorre per rivivere, in un contesto di alto coinvolgimento emotivo, le fasi salienti della nascita di Gesù. Ricordiamo con il cuore ancora pieno di gioia la visita di Monsignor Bruno Forte avvenuta in occasione dell’edizione del 2014".

La rappresentazione si terrà domenica 13 dicembre, a partire dalle ore 16,30, presso la pineta adiacente al Centro sito in Località Rosario n°10 a Gissi, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti, della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese e dei Comuni di Gissi, San Buono, Villalfonsina e Carpineto Sinello.