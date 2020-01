Domenica 13 dicembre, dalle 10 alle 21, appuntamento con il divertimento e la solidarietà con l'evento organizzato dall'associazione di volontariato Ricoclaun onlus in collaborazione con Centro Commerciale Centro del Vasto e le tante associazioni di volontariato, parrocchie, scuole pubbliche e private del territorio.

"Abbiamo pensato di dedicare un’intera giornata alla solidarietà locale - spiegano gli organizzatori -, per far conoscere le numerose realtà esistenti nel territorio e far comprendere lo spirito di servizio che anima tanti volontari. Un mercatino della solidarietà, fatto anche dai bambini, in cui creatività e solidarietà si fondono insieme. Le finalità sono molteplici: raccolta fondi, sensibilizzazione, promozione delle varie realtà, ricerca di nuovi volontari. Il Mercatino della Solidarietà sarà anche un’opportunità di condivisione, risorsa che fornisce la possibilità di conoscersi e fare rete. La sinergia con il Centro Commerciale Centro del Vasto di Via Luigi Cardone di Vasto, consentirà di allestire stand e bancarelle sotto i portici della struttura, e di organizzare laboratori, giochi, canti natalizi negli spazi interni, tutelando l’evento da qualsiasi condizione metereologica.

Per l’intera giornata dentro il Centro Commerciale ci sarà un grande concerto di Natale a partire dalle 10. La mattina all’interno del supermercato, nell’area dei libri, nel pomeriggio nell’area di Sarni. Parteciperanno di mattina: il Liceo Musicale, l’ Ass. Arda, la Parrocchia Santa Maria, la Scuola Spataro. Nel pomeriggio ancora la Scuola Spataro con la collaborazione della Scuola Civica, la Scuola Media Rossetti, la Scuola dell’infanzia Santa Lucia e Aniello Polsi, Tiziana Cittadini con lo Zumba, l’Ass. Immigrati e l’Isola che non c’è 2.

In tre aree interne contemporaneamente, sia la mattina che il pomeriggio, ci saranno diversi laboratori per bambini sul tema natalizio, a offerta libera, con la partecipazione della Valigia delle idee, che proporrà addobbi di Natale con riciclo, cartone, pannolenci, fiori; l’ Ass. Un Salto Oltre che propone” Decorando il Natale”; l’ Ass. Fratres che propone il Natale con il pannolenci; l’Ass. Amici di Zampa con Bau e miao a Natale; l’Ass. Artesia: Costruiamo un maxi puzzle; l’ Ass. Immigrati con un laboratorio creativo; l’ Ass. Giglio di Mare CEA con un Laboratorio: Buon Natale respirando meglio; l’Ass. Ricoclaun con lettura di storie e poesie di Natale, trucca bimbi, palloncini, foto con Babbo Natale e Tombola della solidarietà alle 12.15 nel Supermercato.

Sotto i portici del Centro Commerciale ci saranno varie associazioni e scuole con le bancarelle della solidarietà. Sara presente l’Ass. Volontariato Ricoclaun,la Scuola Spataro,la Scuola San Lorenzo,la Scuola Smerilli, la Scuola Peluzzo, la Scuola Ritucci Chinni, l’ass. Giglio di Mare Cea con la Scuola Media Rossetti, la Scuola La Stella, l’ass. Unitalsi di Pollutri, l’ Ass. Amici di Zampa, l’Isola che non c’è 2, l’ ass. Immigrati, l’ Ass. Valigia delle idee, il Recinto di Michea, l’ Ass. Io mamma e papà, l’Ass. Donne libere di comunicare, l’ ass. Artesia, l’Ass. Arda e l’Avis".