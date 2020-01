A due settimane dalla sosta natalizia, le squadre del Campionato Juniores d'Elite (gir. B) sono scese in campo ieri per disputare l'undicesimo turno. Con la vittoria di ieri in casa con il Sambuceto (3-0), il River Casale rimane in testa alla classifica a quota ventotto punti davanti all’Acqua e Sapone (26), l’Angolane ed il Vasto Marina (24). Quest’ultima, in trasferta a San Salvo, ha trovato la settima vittoria stagionale contro la squadra di mister Di Nardo. Trascinati dai gol di Marchesani (tripletta) e Donato Forte (doppietta), i vastesi alla fine sono riusciti a chiudere avanti 5-1, blindando i tre punti. Quasi inutile la rete dei padroni di casa firmata da Ciafardini ad inizio ripresa. Con questa sconfitta i biancazzurri rimangono a quota dieci punti. Ieri le assenze in casa San Salvo hanno pesato, ma questo sicuramente non può essere un alibi per i ragazzi di mister Di Nardo. La prossima settimana questi ultimi saranno impegnati in un altro ‘derby’, stavolta in quel di Cupello. Il Vasto Marina invece sarà di scena tra le proprie mura per affrontare il Torre Alex Cepagatti, ieri sconfitto pesantemente dall’Acqua e Sapone (7-1).

Niente sorrisi per il Cupello a Città Sant’Angelo. L’Angolana, squadra sicuramente con l’obiettivo di stare tra le prime del girone, è riuscita ad imporsi con un netto 4-1 contro la formazione di mister Panfilo Carlucci, archiviando la pratica e rimanendo così a pari punti con il Vasto Marina in classifica. In casa Cupello stavolta i tre punti non sono stati portati a casa ed i rossoblù proveranno a rifarsi lunedì prossimo contro i cugini del San Salvo. Vince e festeggia alla grande il Vasto Calcio, impegnato ieri contro il fanalino di coda dell’Atessa Mario Tano in casa. I ragazzi del presidente Giannone sono riusciti a chiudere avanti di un gol la gara (3-2) portando a casa una vittoria che li trascina lontano dall’ultimo posto e verso ‘acque più sicure’. Per quanto riguarda il Campionato Juniores Provinciale (gir. Chieti), il Casalbordino, nel derby con lo Sporting Vasto, ha conquistato i tre punti vincendo 6-3 e portandosi così a meno uno dalla capolista Sporting Casolana.

Tutti i risultati dell’undicesima giornata

Miglianico-Francavilla 1-1

RC Angolana- Cupello 4-1

River Casale-Sambuceto 3-0

San Salvo-Vasto Marina 1-5

Torre Alex-Acqua e Sapone 1-7

Spal Lanciano-Delfino Flacco Porto 1-2

Vasto Calcio-Atessa Mario Tano 3-2

La classifica

River Casale 28

Acqua e Sapone 26

RC Angolana 24

Vasto Marina 24

Il Delfino Flacco Porto 22

Sambuceto 18

Cupello Calcio 16

Francavilla 13

Torre Alex 11

San Salvo 10

Vasto Calcio 9

Miglianico 9

Spal Lanciano 7

Atessa Mario Tano 1