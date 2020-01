Ladri in azione a Monteodorisio, dove durante la notte tra domenica e lunedì sono stati presi di mira gli uffici comunali.

Ignoti hanno forzato una delle finestre e si sono introdotti all'interno della sede comunale, dove hanno rovistato alla ricerca di contante. All'interno di uno degli uffici, in effetti, c'era il contenuto in monetine del distributore di bevande, circa un migliaio di euro a pezzi da 20, 50 centesimi e un euro, che non entravano in cassaforte e non erano stati ancora depositati in banca. Sottratti anche contanti dall'ufficio anagrafe.

I ladri, quindi, hanno arraffato il pesante bottino in monete e si sono dileguati senza indugiare oltre.