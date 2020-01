Di corsa nel centro storico in una giornata di sport e solidarietà. È per domenica 13 dicembre l'appuntamento promosso dai Tapascioni del Vasto insieme a Parrocchia di San Giuseppe, Caritas, Conad Superstore, Altieri Service, Protezione Civile di Vasto, Evergreen Bikers, Atletica Vasto, Podistica di Vasto, Podistica Cupello e Podistica Montenero di Bisaccia.

La Corsa della Solidarietà sarà una 9 km. rigorosamente non competitiva, "che si svolgerà nel cuore del bellissimo centro storico di Vasto toccando i punti più panoramici e caratteristici della città". Non ci sarà una quota di iscrizione ma un'offerta libera da devolvere alla Caritas, la cui mensa serve ogni giorno decine di pasti caldi ai bisognosi della città e non solo.

L'appuntamento è per domenica 13 dicembre, alle ore 10, davanti alla cattedrale di San Giuseppe, in piazza Lucio Valerio Pudente, dove si tornerà dopo aver corso per i vicoli del centro e dove si terrà il ristoro finale offerto da Conad Superstore.