Dovrebbero arrivare presto sul territorio sei fontane ecologiche per la distribuzione di acqua microfiltrata naturale e gasata. E' del 25 novembre scorso la delibera della giunta che ridisegna la mappa delle installazioni secondo quanto previsto dalla convenzione con la ditta DDWATER di Villamagna, stipulata addirittura nel marzo 2013 e rimasta inattiva fino ad oggi.

Rispetto alla prima stipula sono sei le zone dove verranno installati i "distributori di acqua potabile di rete pubblica microfiltrata, refrigerata e gasata mediante l’aggiunta di anidride carbonica alimentare":

- terminal bus di via dei Conti Ricci

- piazza Baden Powell

- Vasto Marina (piazza Olivieri o zona limitrofa)

- circonvallazione Histoniense (nei pressi dello spazio pubblico vicino le attività commerciali all’altezza di Via S. Onofrio)

- zona industriale di Punta Penna

- via Incoronata (nei pressi della Chiesa dei frati cappuccini)

Sulla necessità di installare le fontane ecologiche in città, così come avvenuto a San Salvo, Cupello e Monteodorisio, era intervenuto a più riprese il Movimento 5 Stelle di Vasto, sia nel 2013 che poi nel dicembre 2014 (leggi) e, ancora una volta, lo scorso giugno (leggi). Ora, dopo tanta attesa, si passerà alla realizzazione di un servizio che, nei comuni limitrofi, sembra essere molto gradito dai cittadini. "Ogni fontana installata - ricorda una nota el Municipio - eroga mediamente 1.500 litri al giorno, facendo risparmiare lo smaltimento di 30mila bottiglie di plastica, l’immissione in atmosfera di 250 Kg di CO2 per la produzione di dette bottiglie e 1.150 Kg di CO2 per la loro movimentazione".