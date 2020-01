Al rientro in classe dopo il ponte dell’Immacolata gli alunni della scuola di via Firenze troveranno nuovi arredi scolastici, con armadi, tavoli e sedie ergonomiche, più confortevoli e colorate, con l’utilizzo di materiale ignifugo.

"All’inizio di questa legislatura – dice il sindaco Tiziana Magnacca – abbiamo preso un impegno ben preciso con le famiglie di San Salvo: rendere più sicure le scuole. E lo stiamo facendo non solo preoccupandoci degli edifici ma intervenendo anche sugli arredi".

Lo scorso anno si è provveduto a rimettere a nuovo tutti gli arredi, con nuovi banchi e nuove sede nei plessi di via Ripalta e delle Marinelle. Ora è stata la volta di via Firenze. "La nostra attenzione verso il mondo della scuola – aggiunge il sindaco – è sempre molto alta. Bisogna investire nella formazione che si sostiene anche facendo lezione in ambienti sani e accoglienti".