L'Audax Palmoli passeggia sull'Aquilana in attesa del big match di domenica prossima a Pescara. Le biancazzurre dilagano 7 a 1 contro le rivali ferme a tre punti in classifica.

Con la bomber Angelica Di Ninni inizialmente in panchina, la fase di studio è durata poco. È Angelone a rompere il ghiaccio al decimo con un tiro da fuori area. La pressione dell'Audax è costante, mentre le ospiti fanno fatica a rendersi pericolose. Al 28' Aurora Savelli – che ha di gran lunga vinto la sfida tra numeri 3 – penetra in area e dalla sinistra raddoppia. La prima frazione di gioco non regala altre grosse emozioni.

La musica cambia nella seconda parte di gara. Dopo 7 minuti dal rientro dagli spogliatoi Santarelli (Aquilana) accorcia con innocuo cross che si infila in rete.

I festeggiamenti durano poco: in 10 minuti Bolognese e una pregevole doppietta di D'Angelo fanno prendere il largo alle palmolesi. L'Aquilana si chiude dietro e non riesce neanche a oltrepassare il centrocampo. Entra anche Angelica Di Ninni che al 32' conclude al volo dalla sinistra una splendida azione corale; per l'attaccante è la 17esima rete. Negli ultimi minuti, poi, arriva il sigillo di Bolognese per il 7 a 1 finale.

L'Audax ora è terza in classifica. Aggiudicandosi lo scontro diretto aggancerebbe la cpolista Pescara.

Chieti Femminile - Pro Vasto femminile 6-0

Ancora una sconfitta per la Pro Vasto nella trasferta di Chieti in cui non ci sono punti in palio. Con la sosta del campionato di serie B le neroverdi schierano molte giocatrici della prima squadra e il risultato è lo specchio della differenza di valori. Il primo tempo finisce 2-0 per le padrone di casa che, nella ripresa, vanno a segno altre 4 volte per il 6-0 finale. La squadra dei mister Bellisario e Giuliani proverà domenica prossima, nella sfida casalinga con il Pizzoli, a raccogliere un successo in una stagione che fin qui ha regalato poche gioie.

L'8ª GIORNATA

Audax - Aquilana 7 - 1

Chieti - Pro Vasto 6 - 0

Porto S. Elpidio - Mp Castelnuovo Vomano 1 - 2

Femminile Pescara - Intrepida Ortona 2 - 1

Pizzoli - Olimpia Femminile 2 - 1

Real Bellante - Ripalimosani Femm. 7 - 1

Virtus Lanciano - Trivento Femminile 6 - 0

LA CLASSIFICA

Femminile Pescara 22

Castelnuovo Vomano 20

Audax 19

Calcio Porto S. Elpidio Mp 18

Virtus Lanciano 1924 Cf 18

Real Bellante 15

Intrepida Ortona 13

Pro Vasto Femminile 4

Trivento Femminile 3

Ripalimosani Femm. 3

Pizzoli 3

Aquilana 3

Olimpia Femminile 0

Calcio Femminile Chieti 0

IL PROSSIMO TURNO

Castelnuovo Vomano - Virtus Lanciano

Femminile Pescara - Audax

Intrepida Ortona - Porto S. Elpidio

Olimpia Femminile - Real Bellante

Pro Vasto Femminile - Pizzoli

Ripalimosani - Aquilana

Trivento - Chieti