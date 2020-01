Un terzo posto nel torneo nazionale di Terni e l'ingresso, al numero 98, tra le 100 migliori atlete d'Italia. È stato un fine settimana più che positivo quello vissuto da Gaia Smargiassi, pongista della Polisportiva San Gabriele che compirà 12 anni il prossimo 27 dicembre.

Nel torneo della categoria ragazzi, però, a complicare il suo percorso ci si è messo un infortunio al polso destro, quello con cui gioca, nel corso dei quarti di finale, a causa di un brutto colpo contro il tavolo di gioco. Ghiaccio sul polso prima della semifinale con l'amica-rivale di sempre, Aurora Cicuttini, con cui condivide l'esperienza nella nazionale giovanile, che riesce a vincere 3-0.

A quel punto lo scatto di orgoglio della giovanissima vastese che, pur con tanta sofferenza, riesce a battere 3-1 Bianca Cornaggia, conquistando il terzo posto. Un risultato che, combinato con le buone prove disputate nel campionato di serie B e negli ultimi tornei giovanili, le permette di accedere per la prima volta alla top 100 femminile.

In attesa di avere il responso sulle condizioni del suo polso è un risultato che riempie di gioia la società del presidente Michele Ciaffi e che segna un'ulteriore tappa positiva in vista dei campionati giovanili del prossimo aprile, in cui la Smargiassi punterà ad essere tra le protagoniste.