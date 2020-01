Jobs Act, riforma della pubblica amministrazione, 80 euro, bonus bebé, pensioni, riforma costituzionale, scuola, lotta alla povertà, giustizia civile, tanti gli argomenti che il Partito Democratico nazionale ha voluto raccogliere in opuscoli informativi per illustrare le scelte del governo Renzi.

Anche la sezione di Vasto si è attivata, rispondendo all'iniziativa nazionale con un banchetto informativo in piazza Diomede. Numerosi gli esponenti e attivisti del partito che ieri sera si sono alternati nell'attività informativa, insieme al segretario locale, Antonio Del Casale, Annamargareth Ciccotosto, Giorgio Bellafronte e Sabato "Tuccio" Giugliano. A supportare l'iniziativa, anche l'onorevole Maria Amato e da San Salvo, Agostino Monteferrante.

"Anche il Pd di Vasto - ha spiegato il segretario Del Casale - si unisce al momento informativo che il Pd nazionale sta portando avanti in tutte le piazze d'Italia, comunicando il lavoro e i progetti del governo Renzi. È anche un modo per sentire l'umore dei cittadini e recepire proposte ed eventuali critiche. Abbiamo un apposito modulo per recepire proposte e richieste e anche per segnalare quello che eventualmente non va".