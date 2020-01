Ritrovare l'auto poggiata su quattro blocchi di cemento. Tornano in azione nel Vastese i ladri di pneumatici. Dopo i furti dei mesi scorsi nel parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo, ora un analogo raid è stato messo a segno ai danni di un professionista di Pollutri. Nei giorni scorsi la sua vettura è stata privata delle gomme, che mani ignote avevano fatto sparire nottetempo.

A Pollutri i ladri sono tornati di recente a colpire anche nelle case. In paese negli anni scorsi era scattato l'allarme per i furti negli appartamenti. Ora anche le auto finiscono nel mirino dei malviventi. La banda dei ladri di pneumatici è entrata di nuovo in azione dopo che a Vasto due automobisti, scendendo dal treno di ritorno dai rispettivi viaggi, avevano ritrovato le loro vetture appoggiate su quattro blocchi di cemento.