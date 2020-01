L’associazione culturale Eikòn è particolarmente orgogliosa di presentare nella sezione fotografica di Art in the Dunes, la mostra Aer, con la pregevole collaborazione di Martina Biccheri.

L’esposizione propone un confronto sul tema dell’aria tra 21 firme della fotografia contemporanea e ha un respiro internazionale. Quando pensammo al tema generale del Premio Art in the Dunes, la manifestazione che vede artisti di varia provenienza realizzare delle installazioni artistiche temporanee tra le dune della Riserva Naturale di Punta Aderci a Vasto, lo concepimmo come una sfida, specialmente per la sezione fotografia. L’aria come elemento intermedio tra fuoco e acqua, come linea di demarcazione tra terra e cielo, punto di contatto tra materia e spiritualità. Ma anche l’aria come simbolo della vita, come energia vitale, forza dello spirito, simbolo di libertà. Come si può fotografare l’aria, che tra i quattro elementi è quello meno fotografabile, in quanto invisibile e impalpabile? Per questo siamo estremamente felici che abbiano aderito con entusiasmo così tanti fotografi alla proposta di questa mostra.

Art in the Dunes si dimostra ancora una volta una manifestazione culturale viva, che coinvolge molte figure della cultura, quali artisti, scrittori, musicisti, danzatori, fotografi e videomaker e si rivolge ad un pubblico curioso, partecipe e sempre crescente anno dopo anno.

Deve essere questo il motivo dell’importante riconoscimento in settembre, che l’ha individuata tra le dieci esperienze che rappresentano l'Abruzzo dell'arte contemporanea presso Casa Abruzzo Expo 2015, grazie ad Adina Pugliese, curatrice della mostra Annotazioni - Arte Contemporanea in Abruzzo (con la collaborazione di Amalia Temperini ed il patrocinio di Fondazione Aria).

A nome dell’associazione culturale Eikòn desidero ringraziare l’amministrazione di Vasto nella persona del sindaco Luciano Lapenna, dell’assessore alla cultura Vincenzo Sputore, degli assessori Anna Suriani e Marco Marra (da sempre sostenitori della nostra iniziativa), la dirigenza e i dipendenti del settore cultura del Comune di Vasto per il sostegno e la concessione degli spazi dell’esposizione.

A titolo personale desidero ringraziare chi ha collaborato a questo evento con impegno e generosità: gli amici e soci Davide Cruciata, Giordano Marcianelli e Nicola Sammartino.

Michele Montanaro

Presidente dell’associazione culturale Eikòn