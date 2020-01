Battuta d'arresto per l'All Games San Salvo c5 nella trasferta in casa de La Fenice. Gli uomini di mister Lanza, dopo una fase di studio, trovano il vantaggio con Marcone. I padroni di casa colpiscono una traversa ma al riposo si va con i biancazzurri avanti di un gol.

Nella ripresa La Fenice ribalta il punteggio in pochi minuti, portandosi sul 2-1. L'All Games prova a giocare la carta del portiere di movimento ma ad approfittarne sono i padroni di casa che segnano il gol che vale il 3-1 finale. Con questo risultato i sansalvesi escono dalla zona playoff, subendo il sorpasso del Real Guardiagrele.

Nella prossima giornata la squadra del presidente Di Ghionno ospiterà l'Atletico Silvi.

La classifica

27 Città di penne

26 Tombesi

25 Audax Hatria

21 Sagittario

19 Real Guardiagrele

17 All Games San Salvo

14 Il Bigne Futsal Avezzano

14 Atletico Silvi

13 Area L'Aquila

11 Celtic Chieti

10 La Fenice

8 Lisciani Teramo

6 Minerva

5 Es Chieti