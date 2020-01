Come ogni lunedì torna l'appuntamento con i protagonisti dello sport del nostro territorio che sono venuti a trovarci all'Edicola del Bar Walter. Questa settimana, al microfono di Stefano Troilo, ci sono Carolina Bologna, Martina Di Santo e Giada Russo della BCC San Gabriele seconda in classifica in serie C. Spazio poi al calcio a 5, con Christopher D'Alessandro, Domenico Giacomucci, Giampaolo Porfirio e Alessandro Della Gatta della Vastese calcio a 5.

Volete partecipare per parlare del vostro sport all'Edicola? Scriveteci a redazione@zonalocale.it

