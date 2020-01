Una vittoria non fondamentale ma importante, quella siglata questo pomeriggio dal Cupello in casa con il Celano. I ragazzi di mister Di Francesco, pur essendo partiti in svantaggio -rete degli ospiti firmata da Tucci al trentunesimo del primo tempo- alla fine sono riusciti a portare a casa i tre punti chiudendo la gara sul 3-2.

Buona prova dell’attaccante Maio autore di una doppietta. Suo il gol arrivato al quarantunesimo dopo il vantaggio ospite ed è stata sua la rete che ha sancito la vittoria del Cupello, realizzata all’ottantasettesimo di testa. In precedenza Avantaggiato al nono del secondo tempo dal dischetto aveva riportato nuovamente i conti alla pari, dopo l'ulteriore rete del vantaggio firmata da Mercogliano nell’ultimo minuto del primo tempo per il Celano.

Guardando la classifica è chiaro che le cose si stanno mettendo meglio per la squadra del presidente Oreste Di Francesco. I diciassette punti permettono ai rossoblù di agganciare l’Angolana e di portarsi più vicini alla zona che conta. Domenica prossima i cupellesi andranno a giocare in trasferta per affrontare il Martinsicuro.

Tutti i risultati della quindicesima giornata

Acqua e Sapone-RC Angolana 1-1

Capistrello-Pineto 1-1

Cupello-Celano 3-2

Francavilla-San Salvo 0-1

Martinsicuro-Montorio 2-2

Morro d’Oro-Alba Adriatica 0-2

Paterno-Miglianico 3-0

Torrese-Val di Sangro 3-1

Vastese-Sambuceto 4-1

La classifica

Vastese 35

Paterno 35

Martinsicuro 28

Pineto 28

Morro d’Oro 26

San Salvo 24

Miglianico 22

Alba Adriatica 20

Capistrello 18

Montorio 17

Cupello 17

RC Angolana 17

Torrese 17

Sambuceto 16

Val di Sangro 16

Francavilla 10

Celano 10

Acqua e Sapone 8