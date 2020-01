Il giorno del ritorno al gol di Alessandro Tarquini (tripletta) e Armando Iaboni, questa la vera notizia oltre al fatto che i vastesi sono riusciti ad ottenere l'undicesima vittoria stagionale (4-1), annientando senza troppi problemi un Sambuceto che non si è mai reso pericoloso, salvo in un paio d’occasione, compresa quella del gol . Una vittoria che, oltre a dare buone notizie per quanto riguarda il reparto d’attacco, permette ancora alla società del presidente Franco Bolami di rimanere in testa, affiancata dal Paterno che anche oggi non ha commesso un passo falso. Questa potrebbe essere la settimana degli annunci in casa Vastese, visto e considerato che fino ad ora il Calciomercato dei biancorossi non è stato così ricco di novità. Oggi una gran bella Vastese, ma il cammino che porta alle serie D è ancora lunghissimo e gli uomini di Colavitto di certo non hanno intenzione si sedersi proprio ora. Intanto, tra tre giorni, la Vastese sarà impegnata al Bucci nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia con il San Salvo. Ribaltare il 3-0 dell'andata non sarà facile.

La partita- La Vastese torna a giocare all’Aragona davanti al proprio pubblico per affrontare il Sambuceto, squadra da non sottovalutare, rafforzata dagli innesti di inizio mercato. I biancorossi sono i primi ad affacciarsi in attacco al quinto minuto. Iaboni su punizione la spara alta. Due minuti più tardi ci prova il Sambuceto, Bucceroni con un ‘no look’ serve il compagno Baniamino che ha troppa fretta di tirare e in area non realizza, perché la sfera finisce sulle braccia sicure di Cattafesta. Con il passare dei minuti i padroni di casa acquistano maggiore sicurezza e sfiorano il gol in due occasioni con D’Alessandro, la prima su punizione da distanza proibitiva (parata da D’Ettorre) e la seconda con un tentativo in area a scavalcare il portiere, ma i bianco viola si salvano allontanando la sfera quasi sulla linea. Al venticinquesimo il buon lavoro dei ragazzi di mister Colavitto viene ripagato: Tarquini si fa trovare pronto in area e con un diagonale scaglia la palla nell’angolino basso (1-0). Torna al gol l’attaccante biancorosso dopo un messe e mezzo passato a secco. Non contento e ancora affamato di gol, Tarquini sette minuti più tardi si ripete con un tiro quasi fotocopia, stavolta mandato sull’angolino destro (2-0). Grande gioia per lui, ma non per il Sambuceto che prova a rispondere negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, senza impensierire la difesa avversaria.

Nella ripresa è Iaboni a voler trovare a tutti i costi il gol e successivamente centrerà questo obiettivo. Prima però ancora una volta è Alessandro Tarquini a segnare. Al cinquantanovesimo Iaboni lo serve brillantemente in area e, a tu per tu con D’Ettore, il numero nove della Vastese deve solo metterla dentro (3-0). Dopo l’assist, il ‘Puma’ Iaboni riesce a togliersi la soddisfazione di tornare al gol dopo un periodo non fortunato per lui. Al sessantatreesimo c’entra la porta e festeggia andando ad abbracciare i compagni in panchina. Dopo il gol il numero dieci biancorosso va a sedersi in panchina, lasciando il posto a Faccini. Proprio quest’ultimo avrà l’occasione di segnare il quinto gol della gara, ma preferisce servire Tarquini in area e la difesa del Sambuceto stavolta non si fa fregare. Spazio nel finale anche al neo-acquisto Persichitti, vicino al gol grazie ad un destro potente terminato out. Il tempo passa e, durante il terzo minuto di recupero, Mainella segna il gol della bandiera (4-1). Dopodichè arriva il triplice fischio che assegna l'undicesima vittoria stagionale ai padroni di casa.

Vastese Calcio-Sambuceto 2-0

reti: Tarquini 25’, 32’, 59’; Iaboni 63’, Mainella 93'

ammoniti: Iaboni (V), Battista, Briosci (S);

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro, Giuliano, Natalini, Balzano (64’ Persichitti), D’Alessandro (73’ Della Penna), Tarquini, Iaboni (64’ entra Faccini), Marfisi; a disposizione: Digifico, Sorianello, Luongo, Basilico. Allenatore: Colavitto.

Sambuceto: D’Ettorre, Cornelli, Alberico, Battista, Briosci, Berardocco, Ciampoli (42’ entra Rossodivita), Ciuffetti, Bucceroni (61’ entra Zaccagnini), Beniamino, Petito (54’ entra Mainella); a disposizione: Rybel, Ursini, Prencipe, Crecchia, Mainella. Allenatore: Grillo.

Tutti i risultati della quindicesima giornata

Acqua e Sapone-RC Angolana 1-1

Capistrello-Pineto 1-1

Cupello-Celano 3-2

Francavilla-San Salvo 0-1

Martinsicuro-Montorio 2-2

Morro d’Oro-Alba Adriatica 0-2

Paterno-Miglianico 3-0

Torrese-Val di Sangro 3-1

Vastese-Sambuceto 4-1

La classifica

Vastese 35

Paterno 35

Martinsicuro 28

Pineto 28

Morro d’Oro 26

San Salvo 24

Miglianico 22

Alba Adriatica 20

Capistrello 18

Montorio 17

Cupello 17

RC Angolana 17

Torrese 17

Sambuceto 16

Val di Sangro 16

Francavilla 10

Celano 10

Acqua e Sapone 8