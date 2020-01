Immigrati e giocatrici dell'Audax Palmoli in azione per colorare il campo sportivo "Albero Cieri" del piccolo comune del Vastese. Nei giorni scorsi i giovani ospitati nel centro di prima accoglienza di Palmoli, indossate le tute da imbianchini, hanno lavorato fianco a fianco con le giocatrici dell'Audax, che milita nel campionato di serie C, per ridipingere tribune, muri e cancelli del campo sportivo dove le Panthers disputano gli incontri casalinghi.

"In totale sono stati coinvolti una decina di ragazzi - spiega Valentina Di Petta, arteterapeuta e responsabile delle attività ricreative -. Lo stadio è luogo di condivisione, di festa. Colorare le gradinate è stato un modo simbolico per colorare le domeniche sportive in un momento di inclusione tra i ragazzi del centro e le giocatrici della squadra".

I giovani del centro di accoglienza già dalla scorsa stagione sono una presenza fissa sugli spalti del campo sportivo di Palmoli [LEGGI], con il loro coro cantilenante "Palmoli, Palmoli" che ormai è un must del Cieri. E, anche in altre iniziative che si svolgono al centro di accoglienza o in paese, si respira sempre un forte spirito di accoglienza e di condivisione.