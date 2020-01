Continua il duello a distanza tra Atletico Cupello e Lentella per il primo posto in classifica. Per ora i numeri sorridono ai biancorossi che ieri hanno vinto a Carpineto Sinello contro il Guilmi. Partita tirata e cupellesi che vincono di misura grazie a una rete di Conte.

Oggi è arrivata la risposta dei gialloverdi in casa contro l'ostica Dinamo Roccaspinalveti, fino a oggi terza forza del campionato. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i padroni di casa prendono il largo. È Massimo De Ninis a segnare dopo una traversa; poi tocca a Giuseppe Ramundi che raddoppia con un pregevole pallonetto. Prima del fischio finale vanno a segno anche Davide Di Ninni e Maurizio Tumini.

Ospiti "assenti" nel corso del secondo tempo, da registrare

La sconfitta dei gialloneri permette così all'Aurora Furci di tornare al terzo posto. I biancoazzurri si sono imposti in casa per 2 a 1 sul Pollutri grazie alla doppietta di Adrian Micle; per gli ospiti un eurogol di Travaglini.

Lo stesso risultato permette al Carunchio 2010 di agganciare i furcesi. Contro la Virtus Tufillo sono Matteo Ritrivi e Mario Marianacci ad andare a segno. I carunchiesi allungano così la striscia positiva.

Il Vasto Calcio dilaga in casa contro il fanalino di coda Real Liscia. Finisce con un risultato tennistico: 6 a 1. In rete Gianluca Mosca con una tripletta, Bruno Bernardini, Nicola Monteferrante e Michele Massari su rigore. Per la formazione di Liscia è notte fonda.

Completa la giornata Real Cupello - New Robur. I padroni di casa si impongono per 2 a 1 con i gol di Mauro Urbano e Daniel Scardigno ribaltando lo svantaggio iniziale. Diverse le decisioni arbitrali discutibili in entrambi i sensi. Differenza di vedute poi sulla seconda rete, quando il pallone dopo aver colpito la traversa ha rimbalzato a terra: per l'arbitro è stato gol, ma non sono mancate le proteste.

Da annotare nel prossimo turno il derby tutto cupellese Atletico - Real.

L'8ª GIORNATA

Aurora Furci - Pollutri 2-1

Carunchio 2010 - Virtus Tufillo 2-1

Guilmi - Atletico Cupello 0-1 (ieri)

Lentella - Dinamo Roccaspinalveti 4-0

Real Cupello - New Robur 2-1

Vasto - Real Liscia 6-1

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 21

Lentella 20

Aurora Furci 15

Carunchio 2010 15

Dinamo Roccaspinalveti 14

Real Cupello 11

New Robur 9*

Pollutri 8

Vasto 8

Guilmi 7*

Virtus Tufillo 4

Real Liscia 0

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Cupello - Real Cupello

Dinamo Roccaspinalveti - Aurora Furci

New Robur - Carunchio 2010

Pollutri - Guilmi

Real Liscia - Lentella

Virtus Tufillo - Vasto