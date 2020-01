Grande partecipazione, nel pomeriggio di ieri, alle celebrazioni in onore di Santa Barbara organizzata dalla sezione vastese dell'Anmi, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, presieduta dal cavalier Mario Pollutri.

Alle 17 ritrovo presso la sede dell'Anmi in piazza del Popolo e a seguire corteo fino alla chiesa di San Pietro in Sant'Antonio, dove il cappellano don Antonio Bevilacqua ha celebrato la santa messa, con don Stellerino D'Anniballe. Al termine della cerimonia religiosa, conclusasi con la lettura della Preghiera del Marinaio, fiaccolata per via Adriatica, fino al Monumento ai Caduti del Mare - dove sono stati deposti due mazzi di fiori - e poi alla Sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos.

Qui, dopo i saluti del cavalier Mario Pollutri, del tenente di vascello Cosimo Rotolo, alla sua prima Santa Barbara da comandante del porto di Vasto, del consigliere regionale Mario Olivieri e del presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, sono stati consegnati i riconoscimenti ai membri dell'associazione che si sono distinti per particolari meriti e a quelli con 30 o più anni di vita associativa nell'Anmi.