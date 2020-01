PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Giornata da ricordare per Dario Costantini la 12ª giornata di campionato. Il centravanti dello Sporting San Salvo è stato autore di una tripletta nella goleada interna contro il Gissi, la prima con la nuova divisa. In via Stingi finisce 5 a 1 per la truppa di mister Marcello che conserva il secondo posto accorciando le distanze con la capolista Casolana frenata a Montalfano (ora i punti di distanza sono 3). Per i biancazzurri la goleada è stata firmata da Dario Costantini (3 gol) e Silvio Cardarella; il tabellino si completa con un autogol per parte. I sansalvesi, nel frattempo, si sono rinforzati con l'arrivo di Alessio Fizzani dal Cupello.

Sospesa sullo 0 a 0 Real Montazzoli - Tre Ville. La gara è stata fermata dopo un parapiglia tra tifosi in tribuna; i giocatori ospiti avrebbero deciso di non proseguire la partita. Ora si attendono in settimana le decisioni del giudice sportivo.

Il Real in settimana ha ceduto l'attaccante Emanuele Suriano al Roccaspinalveti.

Il Fresa, invece, esce sconfitto dalla gara contro il Piazzano e la quota play off si allontana. La squadra di mister Cianciosi viene sconfitta per 2 a 0. In settimana c'è stato il passaggio dell'attaccante Angelo Di Stefano al Vasto Marina e del centrocampista De Cillis al Casalbordino.

Nell'anticipo di sabato il Montalfano ha fermato la capolista. Termina 1 a 1 con i gialloverdi che vanno in gol con Giuseppe Tracchia su punizione (deviata).

Il Montalfano non ha più alla guida Antonio Liberatore, dimessosi. Al suo posto, per adesso, c'è il vice Marra.

Lo Scerni si impone in casa contro l'ostico Guastameroli per 3 a 1 con la doppietta di Ferrazzo (vicinissimo al passaggio al Casalbordino) e Luciano.

Vince nettamente anche il Trigno Celenza in casa contro la Spal Lanciano. Finisce 3 a 1 con i gol di Donato Di Pardo, Danilo Antenucci e Graziano Di Biase.

Completa il quadro delle vastesi la sconfitta del Roccaspinalveti a San Vito per 1 a 0.

Spiccano nel prossimo turno la sfida di alta quota Sporting Casolana - Real Montazzoli e la gara tra Fresa e Sporting San Salvo.

LA 12ª GIORNATA

Marcianese - Mario Tano 7-0 (ieri)

Montalfano - Sporting Casolana 1-1 (ieri)

Piazzano - Fresa 0-2

Real Montazzoli - Tre Ville 0-0 (sosp.)

S. Vito - Roccaspinalveti 0-1

Scerni - Guastameroli 3-1

Sporting San Salvo - Gissi 5-1

Trigno Celenza - Spal Lanciano 3-1

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 32

Sporting San Salvo 29

Guastameroli 21

Piazzano 21

Real Montazzoli 20*

Marcianese 19

Fresa 17

Montalfano 17

Tre Ville 16*

S. Vito 13

Scerni 13

Roccaspinalveti 12

Trigno Celenza 11

Gissi 10

Mario Tano 4

Spal Lanciano 3

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Mario Tano - Scerni

Fresa - Sporting San Salvo

Gissi - Montalfano

Guastameroli - Trigno Celenza

Roccaspinalveti - Piazzano

Spal Lanciano - S. Vito

Sporting Casolana - Real Montazzoli

Tre Ville - Marcianese

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Dilaga il Real Porta Palazzo nella sfida interna con i carunchiesi del Mario Turdò. I gialloneri sono protagonisti di una prova di forza che li tiene al primo posto della classifica evitando il sorpasso del Paglieta (vittorioso a San Buono per 2 a 1) in attesa del big match. Vino e compagni volano con la doppietta di Savino e le reti di Di Matteo, D'Adamo e Tartaglia: 5 a 1.

Dietro sale l'altra vastese, l'Incoronata Calcio che si impone 1 a 0 sul New Archi Perano. Antonello Verrone firma la terza vittoria dei biancorossi che ora sono terzi in classifica a tre punti dalla vetta.

L'interessante scontro diretto tra l'Odorisiana e la Virtus Rocca San Giovanni si risolve a favore degli ospiti negli ultimi 20 minuti. La Virtus trova il vantaggio al 70' con De Julis; dieci minuti dopo Colombaro pareggia i conti con un gran destro. A due minuti dalla fine lo stesso De Julis a tu per tu con il numero 1 di casa segna la rete decisiva con un pallonetto.

Sconfitta anche per il Real San Giacomo contro il Tornareccio (2 a 0).

Niente da fare per lo Sporting Vasto sconfitto 3 a 2 dallo Sporting Altino. La compagine ha concluso diversi acquisti in settimana per invertire la tendenza. Nesit e Melluso gli autori delle reti vastesi.

Il prossimo turno presenta diverse sfide di cartello. Innanzitutto, la sfida al vertice tra Paglieta e Real Porta Palazzo, poi da seguire Virtus Rocca San Giovanni - Real Carpineto Sinello e Real San Giacomo - Incoronata Calcio Vasto.

L'11ª GIORNATA

Incoronata Calcio Vasto - New Archi Perano 1-0

Odorisiana - Virtus Rocca San Giovanni 1-2

Real Porta Palazzo - Mario Turdò 5-1

San Buono - Paglieta 1-2

Sporting Altino - Sporting Vasto 3-2

Tornareccio - Real San Giacomo 2-0

* riposa Real Carpineto Sinello

LA CLASSIFICA

Real Porta Palazzo 23

Paglieta 22

Incoronata Calcio Vasto 20

Real Carpineto Sinello 18

Virtus Rocca San Giovanni 18

Real San Giacomo 17

Odorisiana 15

Sporting Altino 14

Tornareccio 12

New Archi Perano 11

Mario Turdò 10

San Buono 6

Sporting Vasto 0

IL PROSSIMO TURNO

Mario Turdò - Sporting Altino

New Archi Perano - Odorisiana

Paglieta - Real Porta Palazzo

Real San Giacomo - Incoronata Calcio Vasto

Sporting Vasto - Tornareccio

Virtus Rocca San Giovanni - Real Carpineto Sinello