Dopo le tre sconfitte consecutive ricevute in campionato con Paterno, Vastese e Morro d’Oro, il San Salvo torna alla vittoria e lo fa in una maniera al quanto strana, schierando mister Rufini in campo da centrocampista centrale. Una novità- non l’unica- non passata inosservata. A 43 anni il tecnico dell'U.s. San Salvo è sceso in campo a tre anni di distanza dalla sua ultima partita. Una decisione presa per far fronte all'emergenza a centrocampo. Il gol decisivo è stato firmato dal giovane Colitto che al sedicesimo del secondo tempo, su una mischia in area, è riuscito realizzare una rete fondamentale per la vittoria finale contro il Francavilla dei sansalvesi.

La formazione iniziale scelta da Rufini ha visto scendere in campo dal primo minuto Cialdini trai pali (altra novità di giornata), in difesa Ramundo, Izzi al centro e Vicoli, Felice sulle fasce. In mezzo al campo mister Rufini, affiancato da Ramundo e Quaranta. Davanti alle punte Torres e Consolazio il giovane Colitto a chiudere il 4312 scelto dall’allenatore-giocatore biancazzurro. In panchina Antenucci, Marinelli e Di Ruocco, i primi due entrati nella ripresa. Giusto una ventina di minuti per Triglione, fermato da un piccolo infortunio che sta curando per tornare subito a disposizione della squadra al cento per cento.

I tre punti di oggi allontanano i malumori di queste ultime due settimane e portano in casa San Salvo speranza e fiducia in una rimonta in classifica che, per quanto difficile possa essere, rimane l’obiettivo dei biancazzurri. Sarà curioso vedere cosa accadrà in questa settimana di Calciomercato. La dirigenza ripete che non partirà nessuno, ma non si sa mai. Tra tre giorni al Bucci arriverà la Vastese per cercare di ribaltare il 3-0 della gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, competizione sulla quale i biancazzurri puntano molto.

Tutti i risultati della quindicesima giornata

Acqua e Sapone-RC Angolana 1-1

Capistrello-Pineto 1-1

Cupello-Celano 3-2

Francavilla-San Salvo 0-1

Martinsicuro-Montorio 2-2

Morro d’Oro-Alba Adriatica 0-2

Paterno-Miglianico 3-0

Torrese-Val di Sangro 3-1

Vastese-Sambuceto 4-1

La classifica

Vastese 35

Paterno 35

Martinsicuro 28

Pineto 28

Morro d’Oro 26

San Salvo 24

Miglianico 22

Alba Adriatica 20

Capistrello 18

Montorio 17

Cupello 17

RC Angolana 17

Torrese 17

Sambuceto 16

Val di Sangro 16

Francavilla 10

Celano 10

Acqua e Sapone 8