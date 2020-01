Futsal Casalbordino - Roccamontepiano 5-4

Archiviata la sconfitta della scorsa settimana il Futsal Casalbordino torna al successo contro il Roccamontepiano in una sfida ricca di colpi di scena. Padroni di casa molto attenti in fase difensiva, consapevoli della caratura degli avversari. La squadra di mister Liberatoscioli aspetta in difesa e riparte e per ben tre volte riesce ad andare a segno. Ma il Roccamontepiano riesce a rientrare in partita andando a segno in due occasioni, per il 3-2 con cui si va negli spogliatoi. Nella ripresa, con le squadre corte e gli ospiti che spingono forte in cerca del pareggio, sono ancora Verini e compagni ad andare a segno per due volte. Sul 5-2 il Roccamontepiano alza ulteriormente il suo baricentro, riuscendo a colpire due volte (5-4) ma mancando, per la grande compattezza difensiva dei casalesi, il gol del pareggio.

Wolves Chieti - Eurogames Cupello 3-1

Continua il periodo difficile dell'Eurogames Cupello che a Chieti rimedia la terza sconfitta consecutiva della stagione. I cupellesi, dovendo fare i conti con tante assenze e con qualche elemento non al meglio, riescono a reggere il campo per i primi 10 minuti. Poi, all'11', la prima rete dei teatini dopo un errore della difesa. Al 17', sugli sviluppi di un corner, il raddoppio dei padroni di casa. Allo scadere, quando gli orange stavano spingendo forte in cerca della rete per accorciare le distanze, la terza rete del Wolves. Nella ripresa la squadra di mister Fortunato riesce a giocare meglio, trovando però sulla sua strada l'estremo difensore del Chieti che in più occasioni salva la porta. Ultimo quarto d'ora ad handicap per gli ospiti, che si trovano ad attaccare nella metà campo avversaria resa scivolosa dall'umidità (senza che vengano presi adeguati provvedimenti), con conseguente pericolo per i giocatori. Solo al 30' Fortunato trova la rete che non rende meno amara la sconfitta.

Real Carpineto Sinello - Anxanum Piermatteo 2-10

Ancora una sconfitta per il Real Carpineto Sinello, fermo a quota zero in classifica. Contro la corazzata Anxanum, capolista del girone, poco possono i giocatori del Real, che riescono ad andare a segno 2 volte contro le 10 degli ospiti. Nel prossimo turno il Carpineto sarà di scena a Tollo, contro il San Pietro con cui condivide l'ultimo posto. Potrebbe essere l'occasione buona per la prima gioia stagionale.