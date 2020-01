Una brutta domenica per il Vasto Marina ed il Casalbordino. Impegnate entrambe nel quattordicesimo turno del Campionato di Promozione abruzzese (gir.B), le due squadre del posto commettono un passo falso. I giallorossi, di scena in trasferta sul campo del Passo Cordone perdono 1-0, ricevendo il gol della sconfitta su rigore firmato da Lib Alizadeh al cinquantacinquesimo. Con l'uomo in meno praticamente per quasi tutta la gara (espulso Frangione dopo quindici minuti) e non potendo contare sugli assenti Sputore, Di Pasquale, Colanero e un Della Penna utilizzato solo negli ultimi dieci minuti, i ragazzi di mister Farina non ce l'hanno fatta e alla fine sono tornati a casa senza fare bottino.

Anche il Vasto Marina oggi non ha trovato punti nella sfida casalinga con il Pinetanova. I vastesi sono passati in svantaggio dopo appena quindici minuti a causa della rete segnata da Giampaolo. Dieci minuti più tardi il raddoppio degli ospiti siglato da Vallera. Nella ripresa i padroni di casa erano riusciti ad accorciare le distanze con Cesario al dodicesimo, ma alla fine il gol del pareggio non è arrivato.

Per quanto riguarda le altre partite, scivola in trasferta il Silvi sul campo del Castiglione Val Fino (1-0), mentre il Pro Sulmona non commette passi falsi e batte 2-1 il Fara San Martino. Vince anche il Fossacesia (1-0 sul Torre Alex) ed il Bucchianico (2-1 in casa con il Palombaro); pareggiano la Virtus Ortona (2-2 sul campo del Villa 2015), il Penne (0-0 ieri in casa con il Castello 2000) ed Il Delfino Flacco Porto (0-0 con il River Casale).

Domenica prossima a Casalbordino ci sarà aria di derby. I giallorossi affronteranno proprio il Vasto Marina di mister Cesario e si preannuancia una gara emozionante.

Tutti i risultati della quattordicesima giornata

Bucchianico-Palombaro 2-1

Castiglione Val Fino-Silvi 1-0

Penne-Castello 0-0

Villa 2015-Virtus Ortona 2-2

Fara San Martino-Pro Sulmona 1-2

Fossacesia-Torre Alex 1-0

Il Delfino Flacco Porto-River Casale 0-0

Passo Cordone- Casalbordino 1-0

Vasto Marina-Pinetanova 1-2

La classifica

Il Delfino Flacco Porto 27

Penne 27

Pro Sulmona 26

Vasto Marina 25

Casalbordino 23

Silvi 22

Fossacesia 21

Castello 20

Passo Cordone 20

River Casale 20

Fara San Martino 17

Torre Alex 17

Bucchianico 15

Palombaro 12

Pinetanova 12

Virtus Ortona 12

Villa 2015 11

Castiglione Val Fino 10