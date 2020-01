La Scuola di Formazione Politica FO&PA (Formazione e Partecipazione) comunica che sono riprese a pieno ritmo le attività formative della scuola per l’anno in corso. Sabato 5 dicembre, a Vasto Marina, presso il bar "il Pontile", il coordinatore del sodalizio e il gruppo dirigente, hanno incontrato iscritti e simpatizzanti per presentare ed illustrare i prossimi incontri formativi.

Oltre ai convegni con tematiche importanti, che notoriamente caratterizzano l’attività della Scuola, la novità di quest’anno sarà quella dei "Caffè a tema". Verranno organizzati diversi appuntamenti su tematiche inerenti la pubblica amministrazione, la comunicazione, lo sport, l’alimentazione, e tanti altri, il tutto in un clima di totale convivialità, davanti ad un caffè, bevanda tipica degli incontri tra amici, offerto dalla scuola a quanti interverranno.

Per essere informati puntualmente sulle attività della scuola, oppure per chiedere informazioni, può essere utilizzata la mail formazionepartecipazione@gmail.com oppure chiamare telefonicamente Stefano Suriani, il Coordinatore della FO&PA, al numero 3476238600. Clicca qui per la pagina Facebook.