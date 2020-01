Nella prima settimana del Calciomercato le squadre di Eccellenza hanno iniziato ad attivarsi per rafforzare le proprie rose [LEGGI CALCIOMERCATO]. Se in zona di novità ce ne sono state poche, dalle altre parti di annunci se ne sono fatti eccome. La settimana è terminata ed il contro alla rovescia per il fischio d’inizio della quindicesima giornata sta praticamente terminando. Domani Vastese, San Salvo e Cupello scenderanno in campo in cerca dei tre punti, prima di poter contare sul contributo di eventuali new entry. A tre gare dal termine del girone di andata, i biancorossi sono ancora in testa a pari punti con il Paterno, impegnato quest’ultimo in casa con il Miglianico questo finesettimana.

Vastese: mercato spento ed un primato da proteggere- All’Aragona domani arriverà un Sambuceto rafforzato dagli innesti del mercato portati in casa propria in questi ultimi giorni. Acquisti di qualità (D’Ettore, Gialloreto, Beniamino, Rossodivita e Mainella) che sicuramente daranno più forza a questa compagine. I vastesi, reduci dall’importante e sofferta vittoria in trasferta con l’Angolana, dovranno fare a meno di Faccini- ancora infortunato, anche se le sue condizioni migliorano giorno per giorno. Per quanto riguarda la formazione titolare che potrebbe schierare Colavitto in campo, chissà se anche questa domenica Giuliano partirà dalla panchina così come accaduto la scorsa- entrato poi ad inizio ripresa. In avanti di dubbi ce ne sono pochi: Iaboni e Tarquini scenderanno in campo dal primo minuto. Per quanto riguarda De Fabritiis, è tornato a disposizione del mister . Fin’ora solo due innesti nuovi sono arrivati in quel di Vasto: Digifico e Persichitti. I tifosi attendono con ansia nuovi arrivi, ma prima di lunedì è difficile che ci saranno novità. Si attende il ritorno al gol di Tarquini (ultima realizzazione l'11 ottobre a Montesilvano) e più in generale si spera in una maggiore efficenza in attacco visto e considerato che nelle ultime sette partite, solo due sono state le reti arrivate dal reparto offensivo (realizzate entrambe da Faccini).

San Salvo: tante azioni e pochi gol, la risalita non sarà facile- Undici punti non sono pochi e la strada verso il primo posto, dopo la sconfitta casalinga con il Morro d’Oro, si è fatta in salita (la zona playoff dista almeno cinque punti). Recuperare questo gap non sarà facile e questo mister Rufini lo sa, ma i biancazzurri hanno le carte in regola per poter risalire e tornare nei primi posti del girone. Le carte ci sono, senza ombra di dubbio, ma bisogna saperle anche giocare. In questo i sansalvesi non sono stati bravissimi. Troppe azioni sprecate, poco cinismo sotto porta e forse, soprattutto nell’ultima settimana, qualche malumore non ha aiutato l’ambiente- a questi fattori va aggiunta anche un pò di sfortuna. Se in questa prima parte della stagione il ‘raccolto’ non è stato soddisfacente, potrà esserlo nel girone di ritorno anche se recuperare tutti questi punti su una squadra come il Paterno, per esempio- che non perde (tolti i playoff) dalla sfida in campionato con la Vastese dello scorso anno- sulla carta è quasi impossibile. Quasi. Continua l’emergenza infortuni anche questa settimana: domani a Francavilla non ci saranno Triglione, Di Pietro e D’Aulerio, ai quali si aggiunge un’assenza importante, quella di Ianniciello (squalificato). Per vincere i ragazzi di mister Rufini dovranno dimostrare di essere una vera squadra lasciandosi alle spalle i problemi e puntando dritto verso l’obiettivo: tornare in alto. C’è già chi dice che il primo posto è obiettivo ormai sfumato, ma questo sport ci ricorda che la parola fine va detta solo quando realmente tutto è finito. Potrebbe esordire già questa domenica il neo acquisto Michele Conte.

Cupello: per scappare dai bassifondi serve vincere- Gara non fondamentale ma davvero importante per il Cupello quella di domani al Comunale contro il Celano. I rossoblù, reduci da due vittorie ed un pareggio, hanno ritrovato la ‘retta via’ ma la posizione in classifica non è ancora delle migliori. I marsicani, a dieci punti, proveranno a bloccare la corsa di Avantaggiato e compagni verso acque più sicure e, senza poter contare su Zeytullayev (infortunio alla spalla), i padroni di casa avranno bisogno di una prova di carattere, cuore e coraggio per sorridere e non smettere di farlo. Mister Di Francesco sa benissimo quanto è difficile, soprattutto durante il mercato, far tenere la concentrazione alta ai suoi uomini, tra voci di possibili partenze e arrivi. Questa domenica a questo non bisognerà pensare in casa Cupello, perchè servono punti e contro il Celano non sono ammessi errori. Per quanto riguarda il mercato, fin’ora i rossoblù hanno salutato i giovani Persichitti e Fizzani, mentre per il momento di nuovi arrivi non se ne sono visti.

Tutte le sfide della quindicesima giornata

Acqua e Sapone-RC Angolana

Capistrello-Pineto

Cupello-Celano

Francavilla-San Salvo

Martinsicuro-Montorio

Morro d’Oro-Alba Adriatica

Paterno-Miglianico

Torrese-Val di Sangro

Vastese-Sambuceto

La classifica

Vastese 32

Paterno 32

Martinsicuro 27

Pineto 27

Morro d’Oro 26

Miglianico 32

San Salvo 21

Montorio 18

Alba Adriatica 17

Capistrello 17

RC Angolana 16

Sambuceto 16

Val di Sangro 16

Cupello 14

Torrese 14

Francavilla 10

Celano 10

Acqua e Sapone 7