Atmosfera natalizia che entra nel vivo a San Salvo. Sono partite oggi infatti le iniziative legate al Natale che ravviveranno il centro storico e non solo.

Da oggi fino all'8 dicembre andrà in scena "Aspettando la Carovana": mercatini natalizi organizzati dalla Pro Loco e da "L'arte del saper fare". All'interno di questa cornice, il 5, 6 e 7 dicembre si terranno spettacoli per i bambini con intrattenimenti di magia, i burattini e i maghi Cocò e Nicola.

Domenica 6 dicembre dalle ore 19.00 in corso Umberto polenta al sugo di ventricina per tutti con lo stand dell’associazione Valtrigno accompagnata dall'esibizione nelle vie del centro degli zampognari.

Nel corso di questi quattro giorni sarà "in servizio" Babbo Natale per raccogliere le letterine scritte dai bambini. Infine, l’8 dicembre dalle ore 16.30 si disputerà il torneo di calcio balilla in via Roma.

Questa sera inoltre inizieranno gli spettacoli di Nottambula Winter Village, la tensostruttura in piazza Aldo Moro allestita dalla New Generation con gli eventi che integrano il calendario natalizio del Comune di San Salvo. Il 5 e 6 dicembre dalle ore 19.30 serate dedicate ai disegni sulla pelle con "Tatoo night" con il dj set and food e drink organizzato dalla Global Solution, lunedì 7 dicembre dalle ore 15.00 "C’era una volta il West" con il torneo di toro meccanico organizzato dalla Horse Men Team e dalla Pro Loco di San Salvo.

Il sindaco Tiziana Magnacca ha così commentato l'inizio della lunga stagione natalizia: "Il mio benvenuto a quanti da domani e fino a 6 gennaio sceglieranno San Salvo per vivere l’atmosfera natalizia con numerose manifestazioni popolari".