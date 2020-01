"Mi ha telefonato il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha letto la nostra lettera e ha convocato un vertice con l'assessore alla Sanità, Silvio Paolucci, il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, Mario Olivieri, e Francesco Menna, membro della segreteria di Paolucci, per risolvere il problema, che ora riguarda soprattutto le cosiddette prestazioni inappropriate. Per la Fondazione Mileno di Vasto Marina sono in ballo altri 2 milioni e mezzo di euro. Intanto, attendiamo il pagamento dello stipendio di ottobre che, dal prossimo 10 dicembre, si sommerà a quello di novembre".

A raccontarlo è Daniele Leone, rappresentante sindacale della Fp Cgil, che insieme al suo collega Venanzio Tilli aveva inviato a D'Alfonso, ai governatori di Molise e Puglia, Paolo Di Laura Frattura e Michele Emiliano, e ad altri rappresentanti politici e del mondo sanitario, una lettera in cui, tra l'altro, i due lavoratori lanciavano un appello: "Voi non sapete cosa significhi lavorare senza stipendio".

Se i pagamenti non dovessero regolarizzarsi una volta per tutte, il sindacato sarebbe pronto a scendere in piazza anche a Natale.

Comunicazione ai lavoratori - La Fp Cgil di Vasto ha scritto una lettera aperta rivolta a tutti i 250 lavoratori della Fondazione Mileno:

"Care lavoratrici e cari lavoratori della Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto,

Questo è un momento importante e delicato per i diritti dei lavoratori, per le nostre retribuzioni e per la nostra struttura sanitaria, come risorsa per il territorio e per le future generazioni.

Per questo ci corre l'obbligo innanzitutto ringraziare i lavoratori iscritti alla FP Cgil, ma anche i non iscritti e i simpatizzanti che hanno partecipato alle numerose iniziative messe in campo dai sindacati in questi 15 mesi.

Vogliamo informarvi sul lavoro svolto in questi giorni, lavoro finalizzato a premetterci di trascorre un Sereno e Felice Natale. In queste settimane abbiamo incontrato e telefonato a dirigenti delle ASL, politici regionali e locali, ma soprattutto abbiamo scritto ai presidenti delle Regioni Abruzzo, Molise e Puglia. E pochi giorni fa siamo stati contattati dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e dal suo entourage.

Nella nostra lettera al presidente e anche nelle telefonate abbiamo segnalato le difficoltà che stiamo incontrando in questi 15 mesi con le nostre famiglie, ma soprattutto cosa vuol dire vivere (sopravvivere) con un stipendio medio di mille e 200 euro al mese e quando dette spettanze poi arrivano con ritardo anche di tre mesi, allora le difficoltà diventano un dramma e quando poi si è costretti addirittura a fare i conti con solleciti di pagamenti, con spese di mora, il dramma sfocia nella disperazione e nella depressione.

Abbiamo chiesto di poter trascorrere un sereno Natale e non essere costretti a trascorre le feste senza tredicesima, come è accaduto lo scorso anno. Vogliamo in questo Santo Natale poter mettere sotto l'albero un regalo per i nostri figli, e soprattutto vogliamo poter pagare senza problemi le tasse come la Tasi, l'Imu, il bollo della macchina, le rate del mutuo, le utenze e non essere costretti a contrarre debiti come è accaduto per molti di noi lo scorso anno.

La FP Cgil da diversi anni non è riconosciuta come organizzazione sindacale dall'amministrazione della Fondazione Padre Alberto Mileno e ad essa infatti non è permesso partecipare agli incontri, convocare assemblee, fare volantinaggio all'interno della struttura o affiggere manifesti in bacheca per informare i dipendenti. Tuttavia, nonostante ciò, come FP Cgil, dal mese di agosto 2014, siamo impegnati nella difesa della retribuzione, dei livelli occupazionali e nella difesa della struttura sanitaria come risorsa per il territorio del Vastese e per le future generazioni.

Ci dispiace che non si sia riusciti a superare la strada della divisione e dell'esclusione e di non poter rispondere nelle sedi opportune alle critiche. Nonostante ciò, noi della FP Cgil continuiamo ad invocare un piano aziendale, una riorganizzazione aziendale, chiediamo di conoscere il piano di riconversione, la ricollocazione del personale e l'abolizione dei privilegi. Tutto ciò lo facciamo con un solo obiettivo, difendere i diritti dei lavoratori, i livelli occupazionali e la struttura come risorsa del territorio e delle future generazioni, perchè questo è il dovere che hanno i delegati sindacali della FP Cgil nei confronti dei lavoratori, degli utenti e dei cittadini del Vastese.

Per questo abbiamo chiesto come FP Cgil al presidente D'Alfonso e al suo entourage un intervento congiunto con l'assessore Silvio Paolucci, il componente la segreteria dell'assessorato alla Sanità Francesco Menna, il presidente della V commissione Sanità Mario Olivieri e il direttore generale dell'Asl per cercare una risoluzione della crisi".