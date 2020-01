Il prossimo 8 dicembre avrà inizio a Roma, con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro, l'anno Santo della misericordia, indetto da Papa Francesco che "con un gesto fortemente simbolico, ha già aperto il 22 novembre scorso la Porta Santa della Cattedrale di Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. Successivamente verranno aperte le porte delle altre basiliche pontificie romane".

Anche nella diocesi di Chieti-Vasto saranno tante le inziative. "Questo Giubileo è straordinario non soltanto perché non cade nei 25 anni canonici di distanza dal precedente, ma soprattutto perché - per volere del Santo Padre - è il primo Giubileo diffuso della storia della Chiesa, la vivere nelle periferie geografiche ed esistenziali. Con una decisione inedita il Santo Padre ha istituito quali Porte Sante quelle delle Cattedrali e Concattedrali di tutto il mondo, demandando ai singoli Vescovi la facoltà di individuare eventuali altre Chiese di speciale significato per l’apertura di un’uguale Porta della Misericordia, dove poter ottenere il dono dell’indulgenza".

Nella diocesi saranno quattro le sedi giubilari scelte dell'arcivescovo Bruno Forte: la Cattedrale di San Giustino a Chieti, la Concattedrale di San Giuseppe a Vasto, la Basilica della Madonna dei Miracoli di Casalbordino e la Basilica del Volto Santo a Manoppello.

Il prossimo 13 dicembre si terrà a Chieti, nella Cattedrale di San Giustino, l'inizio delle celebrazioni giubilari nella diocesi. A Vasto monsignor Forte aprirà la porta Santa della concattedrale di San Giuseppe venerdì 1 gennaio, in occasione della tradizionale celebrazione da lui presieduta nel primo giorno dell'anno.

