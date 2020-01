“Un profumo per un sorriso” è l’iniziativa di solidarietà lanciata dalla Farmacia Di Nardo di San Salvo, in vista del prossimo Natale, per sostenere l’associazione Ricoclaun di Vasto, che si occupa di clownterapia e tante altre iniziative nell’ospedale di Vasto. “La nostra è la farmacia del sorriso - spiega il dottor Angelo Labrozzi - perchè ritengo che il sorriso, in una corsia di ospedale quanto in una farmacia, sia una bella medicina da donare ai pazienti”. Per questo, nella farmacia di corso Garibaldi, fino a Natale, per ogni profumo venduto verrà donato un euro all’associazione di volontariato.

“Ho avuto modo di conoscere e apprezzare l’impegno dei volontari guidati dalla presidente Rosaria Spagnuolo - aggiunte il dottor Di Nardo - e abbiamo ideato questa iniziativa per sostenerli”. I profumi in vendita sono quelli della Iap Pharma, di alta qualità ma a prezzi bassi, pensati per clienti che cercano determinate caratteristiche e qualità indipendentemente dalla marca. In farmacia ci sarà uno spazio “del sorriso” allestito ad hoc in queste settimane prima del Natale, per dare spazio all’iniziativa di solidarietà. I volontari della Ricoclaun non possono che essere felici di questa attenzione a loro riservata. “Accogliamo con tanta emozione questo dono che il dottor Labrozzi la sua farmacia vogliono farci - dice la presidente Spagnuolo -. Noi cerchiamo di impegnarci al massimo per essere vicini a chi vive un momento di sofferenza e ricevere sostegno alle nostre attività ci spinge ad andare avanti con ancora più passione”.