Domenica 6 dicembre si terrà presso "Vivai & Garden Stivaletta" di Vasto Marina un open day che vedrà l'inaugurazione di un ciclo di eventi denominato "Domenica in serra", che nasce al fine di formare ed informare gratuitamente i cittadini su temi di particolare interesse per il mondo "verde".

Nel primo incontro, organizzato in collaborazione con le associazioni olivicole LARO (associazione di base Copagri) e Vestino (associazione di base C.I.A.), oltre che con l'Ordine Regionale degli Agronomi e Forestali, si parlerà del problema Xylella Fastidiosa, il batterio che in Salento sta distruggendo gli ulivi (oltre a ciliegi, mandorli, vinca, oleandri ecc.) con il rischio desertificazione per il territorio; e che, a detta del comandante Giuseppe Silletti, commissario straordinario dell'emergenza in Puglia, sta "galoppando" verso nord.

Relatori del convegno, che si terrà nel corso dell'intera mattinata, saranno, tra gli altri, il dottor Serafino Faggiano ed il dottor Fabio Ingrosso i quali, oltre a fare formazione sulla problematica, riporteranno l'esperienza vissuta in Salento e presenteranno lo studio innovativo (e dai riscontri sorprendetemente positivi), che è stato da loro compiuto all'interno del team coordinato da docenti dell'Università di Foggia ed è stato oggetto di un servizio specifico della trasmissione televisiva Le Iene, andato in onda il giorno 9 novembre 2015.

Sarà poi fatto il punto sulla situazione nella Regione Abruzzo con il dottor Luciano Pollastri, responsabile task force Xylella Regione Abruzzo, nonchè con l'assessore regionale all'Agricoltura, dottor Dino Pepe.

L'open day proseguirà nel pomeriggio con un corso di potatura dell'olivo che si terrà in campo, ed un laboratorio natalizio, a cui hanno aderito circa sessanta bambini, che si svolgerà in serra con l'Antro della cartaia. L'evento si concluderà con l'accensione dell'albero di Natale.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.vivaistivaletta.it alla sezione "Stivaletta informa".