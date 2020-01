Giornata di festa per Guardia Costiera e Vigili del fuoco in onore della loro protettrice Santa Barbara. Gli uomini dell'ufficio circondariale marittimo di Vasto guidato dal tenente di vascello Cosimo Rotolo si sono ritrovati per una semplice cerimonia, con la santa messa celebrata da Don Gianni Sciorra nella chiesetta di Punta Penna. Oltre agli uomini in servizio hanno partecipato i soci dell'Anmi, i rappresentanti della marineria vastese e le autorità civili e militari. La celebrazione, in cui sono stati ricordati anche tutti gli uomini del corpo delle Capitanerie di porto e della Marina caduti, si è conclusa con la lettura della preghiera del marinaio. Domani, sabato 5 dicembre, sarà l'Anmi a celebrare Santa Barbara con una messa alle 17.30 nella chiesa di Sant'Antonio, seguita dalla fiaccolata lungo via Adriatica e, in conclusione, con l'incontro presso la sede di piazza del Popolo per la consegna degli attestati di benemerenza.

Anche nella caserma dei Vigili del fuoco di via Madonna dell'Asilo è stata onorata la ricorrenza, con Don Gianfranco Travaglini che ha celebrato la santa messa prima della deposizione di una corona d'alloro dinanzi alla targa che ricorda i vigili del fuoco caduti. Poi, gli uomini guidati dal capo distaccamento Giovanni Di Nardo, hanno eseguito una serie di manovre di esercitazione nel piazzale della caserma, con simulazioni di spegnimento di bombole di gas, di incendi, e salvataggio feriti. Applausi da parte dei presenti, tra cui una classe della scuola media Paolucci. Alla giornata, oltre alle autorità civili e militari, hanno partecipato anche molti ex vigili del fuoco che hanno prestato servizi nella caserma di Vasto.