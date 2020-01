Sabato 28 novembre si è svolta la 19a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. A Vasto, i Volontari del Banco Alimentare presenti alle entrate e alle uscite dei supermercati Conad Superstore, Conad-Via Alessandrini, Maxi Tigre, Tigre-Via Marco Polo, Eurospin-Via Circonvallazione Histoniense, Todis, hanno provveduto alla raccolta delle donazioni di alimenti fatte dai loro clienti.

Anche gli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo N. 1, dell’Istituto Comprensivo N. 2, della Nuova Direzione Didattica di Vasto, nell’ambito dei rispettivi progetti di solidarietà, hanno partecipato alla raccolta di viveri.

Un semplice gesto di carità fatto da tanti bambini e persone adulte ha permesso di raccogliere a Vasto ben 83 quintali di cibo da destinare ai poveri della nostra Regione, rinnovando anche quest’anno i quantitativi degli anni passati, nonostante i tempi di crisi economica che viviamo.

Il Banco Alimentare di Vasto coglie l’occasione per ringraziare tutti, donatori, genitori, alunni, docenti, personale scolastico, per la sensibilità e la grande generosità dimostrata.

Un ringraziamento particolare va rivolto, poi, ai direttori dei supermercati, ai vari Dirigenti Scolastici dei diversi Istituti Comprensivo N. 1, dell’Istituto Comprensivo N. 2 e della Nuova Direzione Didattica di Vasto, per aver contribuito alla realizzazione di un gesto concreto di gratuità e “…condividendo ciò che abbiamo con coloro che non hanno i mezzi per soddisfare un bisogno così primario, ci educa a quella carità che è un dono traboccante di passione per la vita dei poveri che il Signore ci fa incontrare.” (Papa Francesco, 3 ottobre 2015).



Banco Alimentare Vasto